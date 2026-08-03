ING Group Aktie 33292346 / NL0011821202
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ING Group Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für ING nach Zahlen zum zweiten Quartal von 27,50 auf 35,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Großbank habe stark abgeschnitten und die Erwartungen übertroffen, schrieb Philipp Häßler in einer am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Insbesondere der Zins- und Provisionsüberschuss habe sich gut entwickelt. Zudem seien sowohl die Einlagen- als auch die Kreditvolumina überraschend stark gewachsen. Insgesamt hätten die Niederländer erfolgreich ihr Geschäft ausgebaut./rob/la/zb;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ING Group Kaufen
|
Unternehmen:
ING Group
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
30.62 €
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Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
30.55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Philipp Dr. Häßler
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KGV*:
-
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