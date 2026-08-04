|Krypto-Anlage unter der Lupe
|
04.08.2026 19:43:08
Cardano: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren hätten
Vor Jahren Cardano gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Am 03.08.2021 notierte Cardano bei 1.368 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in ADA investiert, befänden sich nun 731.25 Cardano in seinem Depot. Da sich der Wert von Cardano am 03.08.2026 auf 0.1935 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 141.52 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 85.85 Prozent verringert.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 25.06.2026 bei 0.1434 USD. Am 17.08.2025 erreichte Cardano sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0.9627 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|51’765.70743
|0.69%
|Handeln
|Vision
|0.03006
|0.95%
|Handeln
|Ethereum
|1’512.95704
|0.51%
|Handeln
|Ripple
|0.86945
|-0.13%
|Handeln
|Solana
|59.78034
|0.44%
|Handeln
|Cardano
|0.15511
|-1.10%
|Handeln
|Polkadot
|0.67785
|1.64%
|Handeln
|Chainlink
|6.61884
|-0.04%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|0.14%
|Handeln
|Bonk
|0.00000
|-0.87%
|Handeln
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?
Die wichtigsten Themen im Video:
Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“
Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio
Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen
️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor
Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren