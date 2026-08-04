Cardano: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren hätten

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Am 03.08.2021 notierte Cardano bei 1.368 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in ADA investiert, befänden sich nun 731.25 Cardano in seinem Depot. Da sich der Wert von Cardano am 03.08.2026 auf 0.1935 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 141.52 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 85.85 Prozent verringert.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 25.06.2026 bei 0.1434 USD. Am 17.08.2025 erreichte Cardano sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0.9627 USD.

Redaktion finanzen.net