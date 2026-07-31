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Dow Jones-Performance 31.07.2026 22:33:31

Zuversicht in New York: Dow Jones klettert letztendlich

Zuversicht in New York: Dow Jones klettert letztendlich

Der Dow Jones beendete den Handelstag im Plus.

Sherwin-Williams
274.51 CHF -0.30%
Kaufen Verkaufen

Schlussendlich gewann der Dow Jones im NYSE-Handel 0.53 Prozent auf 52’485.03 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 23.542 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der Dow Jones 0.180 Prozent schwächer bei 52’114.27 Punkten, nach 52’208.06 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 51’996.32 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 52’623.14 Einheiten.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 0.597 Prozent. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 52’319.20 Punkten auf. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 49’652.14 Punkten auf. Der Dow Jones wies am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, einen Wert von 44’130.98 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 8.48 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 53’289.30 Punkten. Bei 45’057.28 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Amazon (+ 15.32 Prozent auf 271.58 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 6.88 Prozent auf 356.65 USD), Microsoft (+ 3.02 Prozent auf 464.72 USD), NVIDIA (+ 2.93 Prozent auf 200.75 USD) und Chevron (+ 2.35 Prozent auf 196.83 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Apple (-7.35 Prozent auf 308.91 USD), Boeing (-2.15 Prozent auf 216.14 USD), UnitedHealth (-1.68 Prozent auf 414.40 USD), Nike (-1.37 Prozent auf 41.71 USD) und Sherwin-Williams (-1.16 Prozent auf 340.85 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 43’836’815 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie weist im Dow Jones mit 4.312 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel

Die Travelers-Aktie hat mit 11.03 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 3.76 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com
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