Starker Wochentag in New York: Dow Jones mit Zuschlägen

Um 17:58 Uhr springt der Dow Jones im NYSE-Handel um 1.71 Prozent auf 54’089.09 Punkte an. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 24.537 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 0.789 Prozent schwächer bei 52’759.06 Punkten, nach 53’178.41 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 53’641.21 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 54’108.46 Einheiten.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, bei 52’900.07 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.05.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 48’941.90 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 04.08.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 44’173.64 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 11.79 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Dow Jones steht derzeit bei 54’108.46 Punkten. Bei 45’057.28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Caterpillar (+ 5.99 Prozent auf 879.76 USD), Cisco (+ 4.00 Prozent auf 120.49 USD), Home Depot (+ 3.55 Prozent auf 300.80 EUR), Goldman Sachs (+ 3.38 Prozent auf 1’061.79 USD) und JPMorgan Chase (+ 2.42 Prozent auf 361.19 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Amazon (-2.33 Prozent auf 277.41 USD), Nike (-1.59 Prozent auf 41.96 USD), UnitedHealth (-1.55 Prozent auf 408.91 USD), Chevron (-1.34 Prozent auf 190.60 USD) und Johnson Johnson (-0.97 Prozent auf 251.93 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 10’059’077 Aktien gehandelt. Mit 4.222 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier wird ein KGV von 10.98 erwartet. Die Nike-Aktie zeigt 2027 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 3.73 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch