|XLM-Investment im Blick
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04.08.2026 19:43:08
Wie viel Verlust eine Investition in Stellar von vor 5 Jahren bedeutet hätte
Anleger, die vor Jahren in Stellar investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
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Am 03.08.2021 lag der Kurs von Stellar bei 0.2744 USD. Wenn ein Investor damals 10’000 USD in XLM investiert hätte, hätte er nun 36’449.52 Stellar. Die gehaltenen Coins wären am 03.08.2026 bei einem XLM-USD-Kurs von 0.1711 USD 6’236.69 USD wert gewesen. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 37.63 Prozent eingebüsst.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Stellar am 22.05.2026 bei 0.1435 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 13.08.2025 bei 0.4530 USD.
Redaktion finanzen.net
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