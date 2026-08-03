Starker Wochentag in New York: Dow Jones am Mittag mit grünem Vorzeichen

Der Dow Jones gewinnt im NYSE-Handel um 17:58 Uhr 1.01 Prozent auf 53’017.72 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 24.466 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0.476 Prozent leichter bei 52’235.03 Punkten in den Handel, nach 52’485.03 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 52’759.06 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 53’224.38 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, mit 52’900.07 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, den Stand von 49’499.27 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, wurde der Dow Jones mit 43’588.58 Punkten gehandelt.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 9.58 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 53’289.30 Punkten. Bei 45’057.28 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Amazon (+ 5.20 Prozent auf 285.71 USD), Microsoft (+ 4.97 Prozent auf 487.83 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 4.92 Prozent auf 374.20 USD), Boeing (+ 4.86 Prozent auf 226.64 USD) und NVIDIA (+ 2.91 Prozent auf 206.60 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Merck (-2.05 Prozent auf 127.53 USD), Apple (-1.84 Prozent auf 303.22 USD), Amgen (-1.44 Prozent auf 379.63 USD), Johnson Johnson (-1.31 Prozent auf 252.99 USD) und Chevron (-1.12 Prozent auf 194.62 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 11’426’272 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.215 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 3.81 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch