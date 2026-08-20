Netflix 64.07 CHF -0.78% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Netflix mit einem Kursziel von 85 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Von ihren Tiefständen nach dem Quartalsbericht hätten sich die Aktien des Streaminganbieters zwar um 19 Prozent erholt, aber die Anlegerstimmung bleibe durchwachsen bis vorsichtig, schrieb Doug Anmuth in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Starker Content bleibe besonders wichtig. Anmuth hob diesbezüglich etwas seine Kostenschätzungen an./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 23:44 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 23:45 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.