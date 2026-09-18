Freitagshandel in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende im Aufwind

Letztendlich ging es im NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0.67 Prozent aufwärts auf 29’644.17 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.281 Prozent auf 29’529.64 Punkte an der Kurstafel, nach 29’446.98 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29’371.89 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 29’647.80 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der NASDAQ 100 bereits um 2.61 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 18.08.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 29’490.96 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.06.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 30’406.19 Punkte taxiert. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 18.09.2025, einen Stand von 24’454.89 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 17.61 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 30’762.20 Punkten. Bei 22’841.42 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 16.39 Prozent auf 153.92 USD), Sandisk (+ 10.99 Prozent auf 1’791.82 USD), Lam Research (+ 6.98 Prozent auf 288.11 USD), Seagate Technology (+ 6.93 Prozent auf 858.79 USD) und Applied Materials (+ 6.51 Prozent auf 444.57 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil QUALCOMM (-5.82 Prozent auf 177.72 USD), Thomson Reuters (-5.12 Prozent auf 94.39 USD), Rocket Lab (-4.79 Prozent auf 64.57 USD), Netflix (-4.67 Prozent auf 71.79 USD) und AppLovin (-4.21 Prozent auf 308.06 USD) unter Druck.

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die SpaceX-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 120’060’912 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.488 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Micron Technology-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.48 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch