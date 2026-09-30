Netflix Aktie News: Netflix am Abend mit Abschlägen

Um 20:26 Uhr rutschte die Netflix-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,8 Prozent auf 69,74 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 27'016 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Netflix-Aktie bis auf 69,64 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 70,13 USD. Der Tagesumsatz der Netflix-Aktie belief sich zuletzt auf 3'108'066 Aktien.

Am 22.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 124,75 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 78,87 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 18.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 65,21 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 6,50 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Netflix-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Netflix liess sich am 16.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,80 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,72 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Netflix im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12.61 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 11.12 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Netflix am 20.10.2026 vorlegen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Netflix möglicherweise am 19.10.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Netflix-Gewinn in Höhe von 3,60 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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