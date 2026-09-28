Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
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28.09.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Netflix von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Netflix-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 3 Jahren wurden Netflix-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 37.64 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Netflix-Papier investiert hätte, befänden sich nun 265.703 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 18’903.44 USD, da sich der Wert einer Netflix-Aktie am 25.09.2026 auf 71.15 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 89.03 Prozent vermehrt.
Netflix erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 295.80 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
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