NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Netflix von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Netflix-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 37.64 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Netflix-Papier investiert hätte, befänden sich nun 265.703 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 18’903.44 USD, da sich der Wert einer Netflix-Aktie am 25.09.2026 auf 71.15 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 89.03 Prozent vermehrt.

Netflix erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 295.80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch