Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite zeigt sich nachmittags leichter

Am Freitag geht es im NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ um 0.01 Prozent auf 26’415.84 Punkte nach unten. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0.393 Prozent auf 26’522.09 Punkte an der Kurstafel, nach 26’418.30 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26’544.93 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 26’333.98 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1.53 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Monat, am 18.08.2026, mit 26’289.71 Punkten bewertet. Der NASDAQ Composite notierte noch vor drei Monaten, am 18.06.2026, bei 26’517.93 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.09.2025, lag der NASDAQ Composite noch bei 22’470.73 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 13.69 Prozent zu. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27’190.21 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 20’690.25 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 14.10 Prozent auf 150.90 USD), Lam Research (+ 4.83 Prozent auf 282.33 USD), SIGA Technologies (+ 4.59 Prozent auf 3.19 USD), Applied Materials (+ 4.27 Prozent auf 435.23 USD) und FormFactor (+ 3.25 Prozent auf 115.15 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil NETGEAR (-7.38 Prozent auf 21.21 USD), inTest (-5.51 Prozent auf 10.28 USD), QUALCOMM (-5.48 Prozent auf 178.36 USD), Netflix (-4.63 Prozent auf 71.82 USD) und Steel Dynamics (-4.56 Prozent auf 234.15 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den grössten Börsenwert aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 19’219’272 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4.488 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier soll ein KGV von 3.46 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19.67 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch