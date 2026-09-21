Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
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21.09.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Netflix von vor einem Jahr verloren
Vor Jahren in Netflix eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Vor 1 Jahr wurden Netflix-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Netflix-Aktie letztlich bei 122.70 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Netflix-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 8.150 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 18.09.2026 auf 71.79 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 585.10 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 41.49 Prozent eingebüsst.
Zuletzt verbuchte Netflix einen Börsenwert von 298.77 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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