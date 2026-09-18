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NASDAQ Composite-Kursentwicklung 18.09.2026 22:33:55

Zuversicht in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende in Grün

Zuversicht in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende in Grün

Der NASDAQ Composite performte schlussendlich positiv.

SIGA Technologies
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Am Freitag erhöhte sich der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich um 0.39 Prozent auf 26’522.55 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.393 Prozent stärker bei 26’522.09 Punkten, nach 26’418.30 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26’333.98 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 26’544.93 Einheiten.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der NASDAQ Composite bereits um 1.94 Prozent. Vor einem Monat, am 18.08.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 26’289.71 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.06.2026, wurde der NASDAQ Composite auf 26’517.93 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 18.09.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 22’470.73 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 14.15 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 27’190.21 Punkte. 20’690.25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 16.39 Prozent auf 153.92 USD), Lam Research (+ 6.98 Prozent auf 288.11 USD), Applied Materials (+ 6.51 Prozent auf 444.57 USD), FormFactor (+ 6.14 Prozent auf 118.38 USD) und MKS Instruments (+ 4.93 Prozent auf 252.08 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Myriad Genetics (-6.04 Prozent auf 3.89 USD), QUALCOMM (-5.82 Prozent auf 177.72 USD), NETGEAR (-5.20 Prozent auf 21.71 USD), Ionis Pharmaceuticals (-4.94 Prozent auf 44.44 USD) und Netflix (-4.67 Prozent auf 71.79 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite sticht die SpaceX-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 120’060’912 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.488 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Die Consumer Portfolio Services-Aktie verzeichnet mit 3.46 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19.67 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com
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