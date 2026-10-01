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01.10.2026 16:29:00

Netflix Aktie News: Anleger schicken Netflix am Donnerstagnachmittag auf rotes Terrain

Netflix Aktie News: Anleger schicken Netflix am Donnerstagnachmittag auf rotes Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Netflix. Der Netflix-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,8 Prozent auf 68,34 USD.

Netflix
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Die Netflix-Aktie notierte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 68,34 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'841 Punkten steht. Im Tief verlor die Netflix-Aktie bis auf 68,10 USD. Bei 69,42 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1'929'637 Netflix-Aktien den Besitzer.

Bei 124,75 USD erreichte der Titel am 22.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Netflix-Aktie derzeit noch 82,54 Prozent Luft nach oben. Am 18.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 65,21 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Netflix-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 16.07.2026 legte Netflix die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 USD. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 0,72 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 12.61 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11.12 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.10.2026 veröffentlicht. Schätzungsweise am 19.10.2027 dürfte Netflix die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,60 USD je Netflix-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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