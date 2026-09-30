Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
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30.09.2026 22:30:39
Netflix-Aktie: Experten empfehlen Netflix im September mehrheitlich zum Kauf
Im abgelaufenen Monat haben einige Analysten ihre Einstufung der Netflix-Aktie überprüft.
Im abgelaufenen Monat haben 7 Experten ihre Analyse der Netflix-Aktie abgegeben.
5 Experten sehen das Papier als Kauf, 2 Analysten halten die Netflix-Aktie für einen Verkauf.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 89,00 USD, was einem erwarteten Anstieg von 19,42 USD zum aktuellen NAS-Stand der Netflix-Aktie von 69,58 USD entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|95,00 USD
|36,53
|29.09.2026
|Bernstein Research
|95,00 USD
|36,53
|28.09.2026
|Bernstein Research
|95,00 USD
|36,53
|15.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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