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Analystenprognosen 30.09.2026 22:30:39

Netflix-Aktie: Experten empfehlen Netflix im September mehrheitlich zum Kauf

Netflix-Aktie: Experten empfehlen Netflix im September mehrheitlich zum Kauf

Im abgelaufenen Monat haben einige Analysten ihre Einstufung der Netflix-Aktie überprüft.

Netflix
57.00 CHF -2.47%
Kaufen Verkaufen

Im abgelaufenen Monat haben 7 Experten ihre Analyse der Netflix-Aktie abgegeben.

5 Experten sehen das Papier als Kauf, 2 Analysten halten die Netflix-Aktie für einen Verkauf.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 89,00 USD, was einem erwarteten Anstieg von 19,42 USD zum aktuellen NAS-Stand der Netflix-Aktie von 69,58 USD entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG95,00 USD36,5329.09.2026
Bernstein Research95,00 USD36,5328.09.2026
Bernstein Research95,00 USD36,5315.09.2026

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Netflix
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