Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’869 -0.4%  SPI 19’680 -0.4%  Dow 51’512 -0.7%  DAX 25’206 -0.8%  Euro 0.9426 0.3%  EStoxx50 6’259 -0.7%  Gold 4’266 -0.5%  Bitcoin 69’419 -0.3%  Dollar 0.8276 0.3%  Öl 106.3 3.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Experte: Bitcoin-Rally wackelt - jetzt Einstiegschance?
NVIDIA-Chef beim Trump–Xi-Dinner: Chance oder Risiko für Aktienanleger?
On Holding: Ein explosiver Antritt
Cembra-Aktie schwächer: Hauptsitz von Zürich nach Baden verlegt
Michael Burry legt nach: „Big Short“-Investor verstärkt Wette gegen Micron-Aktie
Suche...
ETF Sparplan

DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

MDAX-Performance im Fokus 23.09.2026 17:58:17

Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX notiert zum Ende des Mittwochshandels im Minus

Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX notiert zum Ende des Mittwochshandels im Minus

Der MDAX bewegte sich am Mittwochabend im Minus.

DEUTZ
10.39 CHF -4.11%
Kaufen Verkaufen

Der MDAX bewegte sich im XETRA-Handel letztendlich um 0.98 Prozent leichter bei 31’221.60 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 349.978 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.358 Prozent auf 31’642.74 Punkte an der Kurstafel, nach 31’529.91 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 31’174.91 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 31’686.59 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 0.130 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 32’110.41 Punkten. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 23.06.2026, einen Wert von 32’129.10 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 23.09.2025, stand der MDAX noch bei 30’265.43 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 0.781 Prozent zu. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 33’547.52 Punkte. 26’803.25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell HENSOLDT (+ 2.59 Prozent auf 79.30 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 2.39 Prozent auf 85.70 EUR), RENK (+ 2.01 Prozent auf 41.90 EUR), WACKER CHEMIE (+ 1.87 Prozent auf 90.05 EUR) und Nemetschek SE (+ 1.22 Prozent auf 62.45 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen Siltronic (-7.01 Prozent auf 76.95 EUR), DEUTZ (-4.89 Prozent auf 11.48 EUR), Porsche Automobil (-4.14 Prozent auf 26.17 EUR), KRONES (-3.94 Prozent auf 107.40 EUR) und IONOS (-2.90 Prozent auf 34.12 EUR).

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 4’440’601 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 40.621 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8.43 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind

Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.

Weiterlesen!

Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu freenet AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
25.08.26 freenet Sell Goldman Sachs Group Inc.
17.08.26 freenet Kaufen DZ BANK
17.08.26 freenet Buy Deutsche Bank AG
13.08.26 freenet Neutral UBS AG
13.08.26 freenet Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall

finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.

Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.

Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

10:27 SMI verliert an Fahrt
09:18 Marktüberblick: Steigende Anleiherenditen trüben die Stimmung
07:56 UBS Logo UBS KeyInvest: S&P 500 – Trendgerade getestet
23.09.26 Logo WHS CFDs im Fokus: Hebelprodukte verstehen – live auf der FINANCE26
23.09.26 Glamour vor Zahlen: Paris Fashion Week 2026
23.09.26 finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
22.09.26 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (60%) auf SMG Swiss Marketplace Group AG
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’542.43 19.65 SGBK2U
Short 14’851.69 13.68 SGBJ3U
Short 15’388.95 8.92 SJDBFU
SMI-Kurs: 13’869.42 24.09.2026 10:21:40
Long 13’396.19 19.38 SJBMDU
Long 13’100.78 13.82 S5BOUU
Long 12’550.71 8.95 SN8B6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Porsche vz. am 23.09.2026

Chart

Meistgelesene Nachrichten

UBS-Aktie tiefer: Ständerat will 90 Prozent Eigenkapital für UBS-Auslandbeteiligungen
Quantenangriff auf Krypto: Aktien von Rigetti, D-Wave & Quantinuum im Fokus
UBS-Aktie: JP Morgan Chase & Co. gibt Overweight-Bewertung bekannt
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochnachmittag im Aufwind
Aktien von Novartis, Roche, Novo Nordisk & Co.: Pharmakonzerne fordern Kurswechsel bei Gesundheitsinvestitionen
Zurich-Aktie schwächer: Verwaltungsrat bestätigt Ernennung von neuem Chef von Zurich U.S.
BioNTech-Gründer Sahin gründet neues Unternehmen Arife
SPI-Papier Idorsia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Idorsia von vor einem Jahr abgeworfen
Nach Kurssprung von 530 Prozent: Analysten sehen weiteres Potenzial für Micron – Wie tragfähig sind die Erwartungen?
Rückenwind für die Novartis-Aktie: US-Gericht weist Klage gegen Pharmariese wegen Entresto-Generika ab

Top-Rankings

KW 38: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 38: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 38: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
MDAX 30’823.74 -1.26%