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23.09.2026 17:58:17
Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX notiert zum Ende des Mittwochshandels im Minus
Der MDAX bewegte sich am Mittwochabend im Minus.
Der MDAX bewegte sich im XETRA-Handel letztendlich um 0.98 Prozent leichter bei 31’221.60 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 349.978 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.358 Prozent auf 31’642.74 Punkte an der Kurstafel, nach 31’529.91 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 31’174.91 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 31’686.59 Punkten erreichte.
Jahreshoch und Jahrestief des MDAX
Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 0.130 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 32’110.41 Punkten. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 23.06.2026, einen Wert von 32’129.10 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 23.09.2025, stand der MDAX noch bei 30’265.43 Punkten.
Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 0.781 Prozent zu. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 33’547.52 Punkte. 26’803.25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im MDAX
Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell HENSOLDT (+ 2.59 Prozent auf 79.30 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 2.39 Prozent auf 85.70 EUR), RENK (+ 2.01 Prozent auf 41.90 EUR), WACKER CHEMIE (+ 1.87 Prozent auf 90.05 EUR) und Nemetschek SE (+ 1.22 Prozent auf 62.45 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen Siltronic (-7.01 Prozent auf 76.95 EUR), DEUTZ (-4.89 Prozent auf 11.48 EUR), Porsche Automobil (-4.14 Prozent auf 26.17 EUR), KRONES (-3.94 Prozent auf 107.40 EUR) und IONOS (-2.90 Prozent auf 34.12 EUR).
MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 4’440’601 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 40.621 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Fokus
Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8.43 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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