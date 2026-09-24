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Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907

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Frühe Investition 24.09.2026 10:02:04

TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nemetschek SE-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nemetschek SE-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Nemetschek SE-Investment verdienen können.

Nemetschek
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Vor 3 Jahren wurde das Nemetschek SE-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Nemetschek SE-Anteile bei 57.00 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 10’000 EUR in die Nemetschek SE-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 175.439 Anteilen. Die gehaltenen Nemetschek SE-Papiere wären am 23.09.2026 10’956.14 EUR wert, da der Schlussstand 62.45 EUR betrug. Die Steigerung von 10’000 EUR zu 10’956.14 EUR entspricht einer Performance von +9.56 Prozent.

Zuletzt verbuchte Nemetschek SE einen Börsenwert von 7.13 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Nemetschek SE-Anteils fand am 10.03.1999 an der Börse XETRA statt. Die Nemetschek SE-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 75.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Nemetschek Group
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