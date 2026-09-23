Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX legt nachmittags den Rückwärtsgang ein

Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:40 Uhr um 0.32 Prozent leichter bei 4’018.08 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 560.645 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0.194 Prozent höher bei 4’038.85 Punkten in den Mittwochshandel, nach 4’031.01 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 4’001.66 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 4’050.94 Punkten.

TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 1.05 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 4’090.64 Punkten. Der TecDAX notierte noch vor drei Monaten, am 23.06.2026, bei 3’903.86 Punkten. Der TecDAX lag noch vor einem Jahr, am 23.09.2025, bei 3’643.56 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 10.87 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4’284.41 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3’322.31 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Carl Zeiss Meditec (+ 4.34 Prozent auf 30.80 EUR), SAP SE (+ 2.67 Prozent auf 187.18 EUR), Nemetschek SE (+ 2.03 Prozent auf 62.95 EUR), OHB SE (+ 2.00 Prozent auf 173.40 EUR) und TeamViewer (+ 1.98 Prozent auf 6.43 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen Siltronic (-4.77 Prozent auf 78.80 EUR), SMA Solar (-4.44 Prozent auf 59.25 EUR), Infineon (-2.46 Prozent auf 58.65 EUR), Nordex (-1.72 Prozent auf 41.18 EUR) und Kontron (-1.51 Prozent auf 20.90 EUR).

Blick in den TecDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 2’649’896 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 211.057 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Blick

Unter den TecDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6.37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8.43 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch