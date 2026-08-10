DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
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DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für DHL Group nach Halbjahreszahlen von 46,00 auf 54,50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Vornehmlich wegen eines starken Express-Geschäfts habe er seine Schätzungen für den operativen Gewinn 2027 und 2028 um sieben respektive acht Prozent erhöht, schrieb Cristian Nedelcu in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nun stehe die Frage im Raum, wie stark dieses Segment des Logistikkonzerns in den kommenden Quartalen wächst./rob/bek/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
54.50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
55.08 €
|
Abst. Kursziel*:
-1.05%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
55.26 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1.38%
|
Analyst Name::
Cristian Nedelcu
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|11:12
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|11:12
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|11:12
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|05.08.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|51.66
|2.87%
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