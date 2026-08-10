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DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

51.66
CHF
1.44
CHF
2.87 %
15:52:31
SWX
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11.08.2026 11:12:08

DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral

DHL Group
51.70 CHF 0.55%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für DHL Group nach Halbjahreszahlen von 46,00 auf 54,50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Vornehmlich wegen eines starken Express-Geschäfts habe er seine Schätzungen für den operativen Gewinn 2027 und 2028 um sieben respektive acht Prozent erhöht, schrieb Cristian Nedelcu in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nun stehe die Frage im Raum, wie stark dieses Segment des Logistikkonzerns in den kommenden Quartalen wächst./rob/bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 17:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
54.50 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
55.08 € 		Abst. Kursziel*:
-1.05%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
55.26 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-1.38%
Analyst Name::
Cristian Nedelcu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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