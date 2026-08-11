Hims & Hers Health Aktie 59397181 / US4330001060
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11.08.2026 15:35:00
Hims & Hers-Aktie unter Druck: Novo-Nordisk-Deal belastet Marge trotz Milliarden-Erlösen
Umsatzsprung, höhere Jahresprognose und trotzdem ein tiefroter Kurs. Was hinter dem Widerspruch steckt.
- Umsatzwachstum übertrifft die Erwartungen der Wall Street deutlich
- Nettoverlust und schrumpfende Marge trüben das eigentlich starke Bild
- Die Novo-Nordisk-Kooperation zeigt sich in den internationalen Zahlen
Hims & Hers hat am Montag nach US-Börsenschluss die Zahlen zum zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres vorgelegt und dabei die Erwartungen der Analysten beim Umsatz klar übertroffen. Trotz höherer Jahresprognose gerät die Aktie der Telemedizin-Plattform unter Druck, da Nettoverlust und sinkende Bruttomarge die positive Umsatzentwicklung überschatteten.
Umsatz übertrifft Erwartungen, Verlust wächst
Der Umsatz von Hims & Hers kletterte im zweiten Quartal auf 753,2 Millionen US-Dollar und lag damit rund 38 Prozent über dem Vorjahreswert von 544,8 Millionen US-Dollar. Analysten hatten im Schnitt lediglich 699,89 Millionen US-Dollar erwartet. Die Abonnentenzahl stieg um 19 Prozent auf rund 2,891 Millionen, der US-Umsatz legte um 16 Prozent auf 621,8 Millionen US-Dollar zu, während der Auslandsumsatz von 7,5 Millionen auf 131,4 Millionen US-Dollar sprang.
Gleichzeitig rutschte das Unternehmen tief in die roten Zahlen: Der Nettoverlust lag bei 86,3 Millionen US-Dollar, nach einem Nettogewinn von 42,5 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal. Das verwässerte Ergebnis je Aktie fiel auf minus 0,37 US-Dollar von zuvor plus 0,17 US-Dollar. Auch das bereinigte EBITDA sank auf 60,3 Millionen US-Dollar von 82,2 Millionen US-Dollar, während die Bruttomarge von 76 Prozent auf 64 Prozent zurückging. CFO Yemi Okupe erklärte laut Mitteilung, das internationale Geschäft sei um mehr als das 17-Fache gewachsen, gestützt durch den im Juni abgeschlossenen Zukauf des australischen Digital-Health-Unternehmens Eucalyptus.
Novo-Nordisk-Kooperation und Ausblick
Hintergrund der gesunkenen Marge ist eine strategische Umstellung im US-Gewichtsverlust-Geschäft: Nachdem Novo Nordisk, Hersteller der Adipositas-Präparate Ozempic und Wegovy, die erste Zusammenarbeit im Juni 2025 wegen Vorwürfen unzulässiger Nachahmerpräparate beendet hatte, einigten sich beide Unternehmen am 9. März diesen Jahres erneut. Seitdem bietet Hims & Hers Ozempic und Wegovy zu denselben Preisen wie andere Telemedizin-Anbieter an und überführt Kunden schrittweise von kompoundierten auf Markenpräparate, was die Lagerabschreibungen und Restrukturierungskosten der vergangenen beiden Quartale erklärt. CFO Okupe verwies zudem auf die Fähigkeit, das Peptid-Angebot rasch zu skalieren, sofern es die US-Regulierung zulasse.
Für das laufende Geschäftsjahr hob Hims & Hers die Umsatzprognose auf eine Spanne von 3,1 bis 3,3 Milliarden US-Dollar an und passte die Erwartung für das bereinigte EBITDA auf 275 bis 325 Millionen US-Dollar an. Für das dritte Quartal 2026 rechnet das Unternehmen mit einem Umsatz zwischen 880 und 900 Millionen US-Dollar sowie einem bereinigten EBITDA von 75 bis 95 Millionen US-Dollar. CEO Andrew Dudum betonte laut Mitteilung, man liefere eine Weltklasse-Gesundheitserfahrung in globalem Massstab und zu einem angemessenen Preis für knapp drei Millionen Kunden.
Hims & Hers-Aktie unter Druck
An der Reaktion der Aktie zeigt sich, dass die Anleger die operativen Belastungen wohl stärker gewichten als das Umsatzwachstum: Vorbörslich brach der Kurs an der NYSE zeitweise um 5,57 Prozent auf 30,00 US-Dollar ein. Im Haupthandel verliert das Papier dann nur noch 3,17 Prozent auf 30,76 US-Dollar. Damit dokumentierte der Markt, dass trotz der optimistischeren Jahresprognose Zweifel an der Profitabilität und regulatorische Unsicherheiten im Vordergrund standen.
Der Ausgang der Ende Juli 2026 eingereichten FTC-Klage sowie die Integration von Eucalyptus bleiben zwei offene Punkte für die kommenden Quartalszahlen von Hims & Hers.
Julia Walter, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.ch
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