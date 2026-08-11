Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’635 0.0%  SPI 20’593 0.0%  Dow 54’146 0.3%  DAX 26’414 0.3%  Euro 0.9355 0.1%  EStoxx50 6’563 0.4%  Gold 4’396 0.2%  Bitcoin 52’037 0.5%  Dollar 0.8106 0.1%  Öl 87.1 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Alcon43249246Idorsia36346343Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Debasement-Risiken im Blick: Wells Fargo-Experte empfiehlt Gold als Portfolio-Baustein
AC Immune-Aktie fester: Konzern erhält FDA-Schnellzulassung für Parkinson-Impfstoff
Nach Buffett-Abschied: Michael Burry hält Berkshire Hathaway-Aktie nicht mehr für attraktive Anlage
Plug Power macht Fortschritte bei der Profitabilität - Aktie zieht an
Palantir-Aktie unter Druck: Zwischen starken Zahlen, ICE-Kontroverse und Karps mahnenden Worten
Suche...
Plus500 Depot

Hims & Hers Health Aktie 59397181 / US4330001060

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Zahlenvorlage 11.08.2026 15:35:00

Hims & Hers-Aktie unter Druck: Novo-Nordisk-Deal belastet Marge trotz Milliarden-Erlösen

Hims & Hers-Aktie unter Druck: Novo-Nordisk-Deal belastet Marge trotz Milliarden-Erlösen

Umsatzsprung, höhere Jahresprognose und trotzdem ein tiefroter Kurs. Was hinter dem Widerspruch steckt.

Hims & Hers Health
24.69 CHF -1.65%
Kaufen Verkaufen
  • Umsatzwachstum übertrifft die Erwartungen der Wall Street deutlich
  • Nettoverlust und schrumpfende Marge trüben das eigentlich starke Bild
  • Die Novo-Nordisk-Kooperation zeigt sich in den internationalen Zahlen

Hims & Hers hat am Montag nach US-Börsenschluss die Zahlen zum zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres vorgelegt und dabei die Erwartungen der Analysten beim Umsatz klar übertroffen. Trotz höherer Jahresprognose gerät die Aktie der Telemedizin-Plattform unter Druck, da Nettoverlust und sinkende Bruttomarge die positive Umsatzentwicklung überschatteten.

Umsatz übertrifft Erwartungen, Verlust wächst

Der Umsatz von Hims & Hers kletterte im zweiten Quartal auf 753,2 Millionen US-Dollar und lag damit rund 38 Prozent über dem Vorjahreswert von 544,8 Millionen US-Dollar. Analysten hatten im Schnitt lediglich 699,89 Millionen US-Dollar erwartet. Die Abonnentenzahl stieg um 19 Prozent auf rund 2,891 Millionen, der US-Umsatz legte um 16 Prozent auf 621,8 Millionen US-Dollar zu, während der Auslandsumsatz von 7,5 Millionen auf 131,4 Millionen US-Dollar sprang.

Gleichzeitig rutschte das Unternehmen tief in die roten Zahlen: Der Nettoverlust lag bei 86,3 Millionen US-Dollar, nach einem Nettogewinn von 42,5 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal. Das verwässerte Ergebnis je Aktie fiel auf minus 0,37 US-Dollar von zuvor plus 0,17 US-Dollar. Auch das bereinigte EBITDA sank auf 60,3 Millionen US-Dollar von 82,2 Millionen US-Dollar, während die Bruttomarge von 76 Prozent auf 64 Prozent zurückging. CFO Yemi Okupe erklärte laut Mitteilung, das internationale Geschäft sei um mehr als das 17-Fache gewachsen, gestützt durch den im Juni abgeschlossenen Zukauf des australischen Digital-Health-Unternehmens Eucalyptus.

Novo-Nordisk-Kooperation und Ausblick

Hintergrund der gesunkenen Marge ist eine strategische Umstellung im US-Gewichtsverlust-Geschäft: Nachdem Novo Nordisk, Hersteller der Adipositas-Präparate Ozempic und Wegovy, die erste Zusammenarbeit im Juni 2025 wegen Vorwürfen unzulässiger Nachahmerpräparate beendet hatte, einigten sich beide Unternehmen am 9. März diesen Jahres erneut. Seitdem bietet Hims & Hers Ozempic und Wegovy zu denselben Preisen wie andere Telemedizin-Anbieter an und überführt Kunden schrittweise von kompoundierten auf Markenpräparate, was die Lagerabschreibungen und Restrukturierungskosten der vergangenen beiden Quartale erklärt. CFO Okupe verwies zudem auf die Fähigkeit, das Peptid-Angebot rasch zu skalieren, sofern es die US-Regulierung zulasse.

Für das laufende Geschäftsjahr hob Hims & Hers die Umsatzprognose auf eine Spanne von 3,1 bis 3,3 Milliarden US-Dollar an und passte die Erwartung für das bereinigte EBITDA auf 275 bis 325 Millionen US-Dollar an. Für das dritte Quartal 2026 rechnet das Unternehmen mit einem Umsatz zwischen 880 und 900 Millionen US-Dollar sowie einem bereinigten EBITDA von 75 bis 95 Millionen US-Dollar. CEO Andrew Dudum betonte laut Mitteilung, man liefere eine Weltklasse-Gesundheitserfahrung in globalem Massstab und zu einem angemessenen Preis für knapp drei Millionen Kunden.

Hims & Hers-Aktie unter Druck

An der Reaktion der Aktie zeigt sich, dass die Anleger die operativen Belastungen wohl stärker gewichten als das Umsatzwachstum: Vorbörslich brach der Kurs an der NYSE zeitweise um 5,57 Prozent auf 30,00 US-Dollar ein. Im Haupthandel verliert das Papier dann nur noch 3,17 Prozent auf 30,76 US-Dollar. Damit dokumentierte der Markt, dass trotz der optimistischeren Jahresprognose Zweifel an der Profitabilität und regulatorische Unsicherheiten im Vordergrund standen.

Der Ausgang der Ende Juli 2026 eingereichten FTC-Klage sowie die Integration von Eucalyptus bleiben zwei offene Punkte für die kommenden Quartalszahlen von Hims & Hers.

Julia Walter, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Santander kündigt neues Aktienrückkaufprogramm an - Aktie steigt
NVIDIA-Aktie gefragt: ARK investiert 26,6 Millionen US-Dollar und trennt sich von Palantir-Position
Palantir-Aktie unter Druck: Zwischen starken Zahlen, ICE-Kontroverse und Karps mahnenden Worten

Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance

Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.

Weiterlesen!

Analysen zu Hims & Hers Health

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

12:47 Julius Bär: 27.80% p.a. JB Multi Barrier Reverse Convertible (50% European) mit Lock-In auf Advanced Micro Devices Inc, Micron Technology Inc, Intel Corp
09:50 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Belimo, SGS
09:08 SMI kratzt an seiner Bestmarke
09:04 Marktüberblick: Ölpreise ziehen wieder an
06:00 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Allzeithoch im Blick
10.08.26 Logo WHS Nasdaq vor 30.000! Nvidia & Palantir starten die nächste KI-Rallye
10.08.26 Europas strategische Autonomie
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’213.82 19.78 S3CBQU
Short 15’520.45 13.94 SLWB8U
Short 16’124.65 8.82 S03BFU
SMI-Kurs: 14’634.76 11.08.2026 15:24:24
Long 14’010.74 19.51 SYBQ3U
Long 13’707.52 13.94 SPB50U
Long 13’126.95 8.98 SKBOPU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Finma stockt UBS-Aufsicht offenbar kräftig auf - Aktie fester
Neue Analyse: Warburg Research bewertet Rheinmetall-Aktie mit Buy
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
MÄRKTE USA/Etwas fester - Schwache Payrolls lindern Zinssorgen
Micron-Aktie im Fokus: Wie Amazons Milliarden-Offensive dem Speicherchip-Hersteller Rückenwind geben könnte
NVIDIA Aktie News: Anleger schicken NVIDIA am Nachmittag auf rotes Terrain
ARYZTA-Aktie bricht zweistellig ein: Konzern überprüft nach Absatzrückgang im Halbjahr Deutschland-Geschäft
Novo Nordisk-Aktie im Fokus: Bernstein erhöht Kursziel trotz Underperform-Rating
Idorsia vor Durchbruch in den USA? DEA will Quviviq-Hürden senken - Aktie mit Plus

Top-Rankings

KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 32: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.