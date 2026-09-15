Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802
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15.09.2026 09:28:56
Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer
Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt morgens.
Um 09:26 Uhr fällt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0.64 Prozent auf 25’343.00 Punkte.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 25’308.00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 25’465.00 Einheiten.
LUS-DAX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, den Wert von 26’456.00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.06.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24’877.00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.09.2025, betrug der LUS-DAX-Kurs 23’729.00 Punkte.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3.16 Prozent nach oben. Der LUS-DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26’616.00 Punkten. Bei 21’861.50 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im LUS-DAX
Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0.88 Prozent auf 39.91 EUR), Bayer (+ 0.61 Prozent auf 49.63 EUR), MTU Aero Engines (+ 0.49 Prozent auf 329.80 EUR), adidas (+ 0.38 Prozent auf 144.45 EUR) und Symrise (+ 0.36 Prozent auf 88.56 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Deutsche Bank (-2.97 Prozent auf 33.14 EUR), BASF (-1.60 Prozent auf 51.54 EUR), Daimler Truck (-1.54 Prozent auf 43.36 EUR), Brenntag SE (-1.41 Prozent auf 60.26 EUR) und Commerzbank (-1.20 Prozent auf 42.16 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 377’491 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 204.593 Mrd. Euro den grössten Anteil.
LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick
Im LUS-DAX hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Vonovia SE-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.15 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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