AEVIS VICTORIA Aktie 47863410 / CH0478634105
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17.09.2026 13:05:00
AEVIS VICTORIA-Aktie dreht ins Plus: Reingewinn steigt im ersten Halbjahr um 30 Prozent
Bei AEVIS VICTORIA verbessert sich die operative Profitabilität trotz nahezu stabilem Umsatz.
AEVIS VICTORIAsteigert operatives Ergebnis
Der konsolidierte Nettoumsatz stieg um 0,2 Prozent auf 547,0 Millionen Franken, wie die im Gesundheitswesen, in der Hotellerie und im Immobilienbereich tätige Gruppe am Donnerstag mitteilte.
Das operative Ergebnis vor Mieten, Abschreibungen und Restrukturierungskosten (EBITDAR) stieg um 7,5 Prozent auf 112,1 Millionen Franken. Die Marge verbesserte sich auf 20,5 von 19,1 Prozent. Der den Aktionären zurechenbare Reingewinn erhöhte sich um 30 Prozent auf 5,4 Millionen Franken.
Gesundheitsgeschäft mit höherer Profitabilität
Im grössten Geschäftsfeld Healthcare hatte die Klinikgruppe Swiss Medical Network bereits Anfang September über eine verbesserte Profitabilität berichtet. Der Nettoumsatz stieg im ersten Halbjahr um 2,1 Prozent auf 435,0 Millionen Franken. Der EBITDAR legte um 19 Prozent auf 94,0 Millionen Franken zu, die Marge auf 21,6 von 18,6 Prozent.
Auch das Hotelgeschäft wuchs leicht: Die Tochter MRH Switzerland steigerte den Umsatz um 1,0 Prozent auf 105,0 Millionen Franken. Die EBITDAR-Marge lag bei 25,9 nach 26,1 Prozent.
Infracore seit Juli an der Börse
Im Immobiliengeschäft erzielte Swiss Hotel Properties einen Umsatz von 20,3 Millionen Franken und einen EBITDAR von 18,6 Millionen. Das Immobilienportfolio der Hotelgesellschaft hatte Ende Juni einen Marktwert von 903 Millionen Franken.
Nach Ende der Berichtsperiode ging der Spitalimmobilien-Spezialist Infracore im Juli an die Börse. Durch die Kapitalerhöhung sank der direkte und indirekte Anteil von Aevis auf 22,6 von 29,8 Prozent. Aevis gab dabei allerdings keine Infracore-Aktien ab und hält sämtliche zuvor gehaltenen Titel.
AEVIS VICTORIA zuversichtlich für zweite Jahreshälfte
Für den weiteren Jahresverlauf äussert sich Aevis positiv. Swiss Medical Network sieht nach dem starken ersten Halbjahr eine gute Basis für die weitere Entwicklung in der zweiten Jahreshälfte und 2027. Auch MRH Switzerland blickt zuversichtlich auf die zweite Jahreshälfte.
Die Aktie von AEVIS VICTORIA gewinnt an der SIX zeitweise 4,01 Prozent auf 14,25 CHF.
Freiburg (awp)
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