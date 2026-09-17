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Mehr verdient 17.09.2026 13:05:00

AEVIS VICTORIA-Aktie dreht ins Plus: Reingewinn steigt im ersten Halbjahr um 30 Prozent

AEVIS VICTORIA-Aktie dreht ins Plus: Reingewinn steigt im ersten Halbjahr um 30 Prozent

Bei AEVIS VICTORIA verbessert sich die operative Profitabilität trotz nahezu stabilem Umsatz.

AEVIS VICTORIA
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AEVIS VICTORIA hat im ersten Halbjahr 2026 den Reingewinn deutlich gesteigert. Auch operativ konnte die Beteiligungsgesellschaft zulegen, während der Nettoumsatz nahezu stabil blieb.

AEVIS VICTORIAsteigert operatives Ergebnis

Der konsolidierte Nettoumsatz stieg um 0,2 Prozent auf 547,0 Millionen Franken, wie die im Gesundheitswesen, in der Hotellerie und im Immobilienbereich tätige Gruppe am Donnerstag mitteilte.

Das operative Ergebnis vor Mieten, Abschreibungen und Restrukturierungskosten (EBITDAR) stieg um 7,5 Prozent auf 112,1 Millionen Franken. Die Marge verbesserte sich auf 20,5 von 19,1 Prozent. Der den Aktionären zurechenbare Reingewinn erhöhte sich um 30 Prozent auf 5,4 Millionen Franken.

Gesundheitsgeschäft mit höherer Profitabilität

Im grössten Geschäftsfeld Healthcare hatte die Klinikgruppe Swiss Medical Network bereits Anfang September über eine verbesserte Profitabilität berichtet. Der Nettoumsatz stieg im ersten Halbjahr um 2,1 Prozent auf 435,0 Millionen Franken. Der EBITDAR legte um 19 Prozent auf 94,0 Millionen Franken zu, die Marge auf 21,6 von 18,6 Prozent.

Auch das Hotelgeschäft wuchs leicht: Die Tochter MRH Switzerland steigerte den Umsatz um 1,0 Prozent auf 105,0 Millionen Franken. Die EBITDAR-Marge lag bei 25,9 nach 26,1 Prozent.

Infracore seit Juli an der Börse

Im Immobiliengeschäft erzielte Swiss Hotel Properties einen Umsatz von 20,3 Millionen Franken und einen EBITDAR von 18,6 Millionen. Das Immobilienportfolio der Hotelgesellschaft hatte Ende Juni einen Marktwert von 903 Millionen Franken.

Nach Ende der Berichtsperiode ging der Spitalimmobilien-Spezialist Infracore im Juli an die Börse. Durch die Kapitalerhöhung sank der direkte und indirekte Anteil von Aevis auf 22,6 von 29,8 Prozent. Aevis gab dabei allerdings keine Infracore-Aktien ab und hält sämtliche zuvor gehaltenen Titel.

AEVIS VICTORIA zuversichtlich für zweite Jahreshälfte

Für den weiteren Jahresverlauf äussert sich Aevis positiv. Swiss Medical Network sieht nach dem starken ersten Halbjahr eine gute Basis für die weitere Entwicklung in der zweiten Jahreshälfte und 2027. Auch MRH Switzerland blickt zuversichtlich auf die zweite Jahreshälfte.

Die Aktie von AEVIS VICTORIA gewinnt an der SIX zeitweise 4,01 Prozent auf 14,25 CHF.

Freiburg (awp)

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Bildquelle: Keystone
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