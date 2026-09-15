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LUS-DAX-Performance im Blick 15.09.2026 12:26:19

Verluste in Frankfurt: LUS-DAX im Minus

Verluste in Frankfurt: LUS-DAX im Minus

Mit dem LUS-DAX geht es am zweiten Tag der Woche abwärts.

SAP
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Um 12:24 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0.49 Prozent tiefer bei 25’381.00 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25’465.00 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25’167.00 Zählern.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 26’456.00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.06.2026, stand der LUS-DAX bei 24’877.00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.09.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 23’729.00 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3.32 Prozent zu. Bei 26’616.00 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 21’861.50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Rheinmetall (+ 3.04 Prozent auf 1’027.00 EUR), MTU Aero Engines (+ 1.65 Prozent auf 333.60 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0.88 Prozent auf 39.91 EUR), RWE (+ 0.80 Prozent auf 57.86 EUR) und Continental (+ 0.66 Prozent auf 70.06 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Brenntag SE (-2.32 Prozent auf 59.70 EUR), Deutsche Bank (-2.23 Prozent auf 33.39 EUR), BASF (-1.68 Prozent auf 51.50 EUR), Daimler Truck (-1.43 Prozent auf 43.41 EUR) und Vonovia SE (-1.17 Prozent auf 17.77 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 2’027’421 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 204.593 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Mitglieder

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Mit 7.15 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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