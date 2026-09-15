Dienstagshandel in Frankfurt: DAX liegt zum Start im Minus

Am Dienstag tendiert der DAX um 09:11 Uhr via XETRA 0.40 Prozent leichter bei 25’338.82 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2.131 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.316 Prozent auf 25’360.32 Punkte an der Kurstafel, nach 25’440.81 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25’378.53 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25’338.82 Zählern.

DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wurde der DAX auf 26’440.31 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 15.06.2026, notierte der DAX bei 24’894.01 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.09.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 23’748.86 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3.26 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 26’618.74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’863.81 Zählern registriert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0.88 Prozent auf 39.91 EUR), Bayer (+ 0.61 Prozent auf 49.63 EUR), MTU Aero Engines (+ 0.49 Prozent auf 329.80 EUR), adidas (+ 0.38 Prozent auf 144.45 EUR) und Symrise (+ 0.36 Prozent auf 88.56 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil Deutsche Bank (-2.97 Prozent auf 33.14 EUR), BASF (-1.60 Prozent auf 51.54 EUR), Daimler Truck (-1.54 Prozent auf 43.36 EUR), Brenntag SE (-1.41 Prozent auf 60.26 EUR) und Commerzbank (-1.20 Prozent auf 42.16 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das grösste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 377’491 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX mit 204.593 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 4.79 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Vonovia SE-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.15 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch