UBS AG veröffentlicht Bewertung: MTU Aero Engines-Aktie mit Sell

Die UBS hat die Einstufung für MTU nach einer Investorenveranstaltung der Schweizer Grossbank mit einem Kursziel von 320 Euro auf "Sell" belassen. Der Triebwerkhersteller habe für den Ende Novemver anberaumten Kapitalmarkttag eine detailliertere Diskussion über die Entwicklung seines Geschäfts bis zum Ende der Dekade und darüber hinaus avisiert, schrieb Sven Weier am Mittwoch nach der Präsentation auf der UBS-Industriekonferenz. Das Kundenverhalten habe sich aktuell kaum geändert.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die MTU Aero Engines-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 12:57 Uhr stieg die MTU Aero Engines-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0.3 Prozent auf 339.70 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 5.80 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 34’014 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt. Das Papier fiel seit Anfang des Jahres 2026 um 3.3 Prozent. Die Quartalsbilanz für Q3 2026 wird am 29.10.2026 erwartet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2026 / 19:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



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