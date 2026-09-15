DAX aktuell: So bewegt sich der DAX aktuell

Am Dienstag geht es im DAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0.28 Prozent auf 25’369.39 Punkte abwärts. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2.131 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der DAX 0.316 Prozent leichter bei 25’360.32 Punkten, nach 25’440.81 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 25’172.89 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25’378.53 Punkten lag.

DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 26’440.31 Punkten. Der DAX stand vor drei Monaten, am 15.06.2026, bei 24’894.01 Punkten. Der DAX stand noch vor einem Jahr, am 15.09.2025, bei 23’748.86 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3.38 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 26’618.74 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21’863.81 Punkten.

Die Tops und Flops im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Rheinmetall (+ 3.04 Prozent auf 1’027.00 EUR), MTU Aero Engines (+ 1.65 Prozent auf 333.60 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0.88 Prozent auf 39.91 EUR), RWE (+ 0.80 Prozent auf 57.86 EUR) und Continental (+ 0.66 Prozent auf 70.06 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Brenntag SE (-2.32 Prozent auf 59.70 EUR), Deutsche Bank (-2.23 Prozent auf 33.39 EUR), BASF (-1.68 Prozent auf 51.50 EUR), Daimler Truck (-1.43 Prozent auf 43.41 EUR) und Vonovia SE (-1.17 Prozent auf 17.77 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2’027’421 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 204.593 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der DAX-Mitglieder

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Vonovia SE lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7.15 Prozent.

Redaktion finanzen.ch