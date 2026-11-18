Merck Aktie 412799 / DE0006599905
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18.11.2026 15:25:47
Merck Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Merck KGaA von 178 auf 179 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das Wachstum und Zukäufe prägten den mit Vorlage der Quartalszahlen angehobenen Ausblick, schrieb Peter Spengler in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./rob/gl/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2026 / 14:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2026 / 14:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Merck KGaA Kaufen
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Unternehmen:
Merck KGaA
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
150.25 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
150.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Peter Spengler
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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|Jefferies & Company Inc.
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