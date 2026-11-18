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Tether wurde am 17.11.2021 zu einem Wert von 0.9997 USD gehandelt. Bei einer Investition von 10’000 USD in USDT vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10’002.63 Tether. Da sich der Wert eines Coins am 17.11.2026 auf 0.9989 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’991.76 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 0.08 Prozent verringert.

Am 29.10.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.9977 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Tether wurde am 02.12.2025 erreicht und liegt bei 1.000 USD.

Redaktion Finanzen.net