|Fedprotokoll
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19.11.2026 06:43:00
Vertreter der US-Notenbank sahen bei Zinspause im Oktober künftig höhere Zinsen
Bei der jüngsten Sitzung der US-Notenbank hielten es ihre Vertreter für wahrscheinlich, dass für die Eindämmung der Inflation künftig höhere Zinsen erforderlich sein werden.
Das am Mittwoch veröffentlichte Protokoll der Sitzung vom 27. und 28. Oktober zeigte, dass eine Gruppe von Notenbankern - von denen womöglich nicht alle bei dem Treffen stimmberechtigt waren - eine Zinsanhebung für gerechtfertigt hielt. "Einige von ihnen warnten davor, dass eine weitere Verzögerung das Risiko berge, dass sich die hohe Inflation verfestigt oder später eine stärkere und störendere Straffung erforderlich wird", hiess es im Protokoll.
Nahezu alle Teilnehmer der Sitzung vertraten die Auffassung, dass im Rahmen ihres wahrscheinlichsten Wirtschaftsszenarios letztlich eine straffere Geldpolitik nötig sein würde. Einige warnten davor, dass sich die Inflation als hartnäckiger erweisen könnte als erwartet, "wobei in diesem Fall ein Übergang zu einer restriktiveren geldpolitischen Haltung notwendig werden könnte".
Die Federal Reserve hatte ihren Leitzins bei ihrer letzten Sitzung erwartungsgemäss unverändert belassen. Der Leitzins liegt damit weiter in der Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent. Der Beschluss im Oktober fiel mit zwei Gegenstimmen: Fed-Gouverneurin Lisa Cook und die Präsidentin der Fed von Cleveland, Beth Hammack, votierten für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte.
Wirtschaftsdaten, die seit jener Sitzung veröffentlicht wurden, haben die Debatte zugunsten derjenigen Vertreter verschoben, die ein entschlosseneres Handeln der Fed zur Senkung der Inflation gefordert hatten. Der Beschäftigungszuwachs fiel im Oktober solide aus. Zudem zeigte sich die Kerninflation den dritten Monat in Folge robust. Anleger betrachten eine Zinserhöhung im Dezember mittlerweile als nahezu sicher. Die Aufmerksamkeit richtet sich nun darauf, wie weit die Fed die Zinsen im kommenden Jahr noch anheben wird und welche Signale sie für das weitere Vorgehen sendet.
DOW JONES
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