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16.11.2026 10:02:16
DAX 40-Papier MTU Aero Engines-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MTU Aero Engines-Investment von vor 10 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in MTU Aero Engines-Aktien gewesen.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem MTU Aero Engines-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 94.60 EUR. Wer vor 10 Jahren 10’000 EUR in die MTU Aero Engines-Aktie investiert hat, hat nun 105.708 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des MTU Aero Engines-Papiers auf 351.60 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 37’167.02 EUR wert. Mit einer Performance von +271.67 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der MTU Aero Engines-Wert an der Börse wurde auf 18.94 Mrd. Euro beziffert. Der MTU Aero Engines-Börsengang fand am 06.06.2005 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs des MTU Aero Engines-Papiers bei 21.89 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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