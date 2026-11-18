|Gewinn oder Verlust?
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18.11.2026 19:43:08
Dogecoin: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 10 Jahren verdient hätten
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Dogecoin gewesen.
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Gestern vor 10 Jahren notierte Dogecoin bei 0.000213 USD. Bei einem DOGE-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 46’932’932.84 Dogecoin in seinem Portfolio. Da sich der Kurs von DOGE-USD gestern auf 0.059988 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’815’411.84 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 28’054.12 Prozent.
Am 14.11.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0.057006 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 26.11.2025 bei 0.1548 USD.
Redaktion Finanzen.net
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