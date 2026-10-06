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Kursentwicklung 06.10.2026 09:28:41

Freundlicher Handel: LUS-DAX liegt zum Start im Plus

Freundlicher Handel: LUS-DAX liegt zum Start im Plus

Der LUS-DAX bleibt auch am Dienstag im Aufwärtstrend.

SAP
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Um 09:26 Uhr springt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0.51 Prozent auf 25’448.00 Punkte an.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25’488.00 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25’296.00 Zählern.

LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 26’052.00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 25’826.00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor einem Jahr, am 06.10.2025, bei 24’453.00 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3.59 Prozent zu. 26’616.00 Punkte markierten den Höchststand des LUS-DAX im laufenden Jahr. Bei 21’861.50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Merck (+ 3.45 Prozent auf 140.75 EUR), QIAGEN (+ 3.10 Prozent auf 41.43 EUR), MTU Aero Engines (+ 2.16 Prozent auf 378.30 EUR), SAP SE (+ 1.51 Prozent auf 187.84 EUR) und Henkel vz (+ 1.42 Prozent auf 72.68 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Scout24 (-1.11 Prozent auf 67.05 EUR), Rheinmetall (-0.93 Prozent auf 971.10 EUR), Daimler Truck (-0.58 Prozent auf 40.84 EUR), BASF (-0.42 Prozent auf 50.03 EUR) und Brenntag SE (-0.40 Prozent auf 59.10 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX den grössten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 288’174 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 212.280 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4.05 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.71 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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