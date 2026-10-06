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MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0

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Aktienempfehlung 06.10.2026 09:30:03

Deutsche Bank AG gibt MTU Aero Engines-Aktie Buy

Deutsche Bank AG gibt MTU Aero Engines-Aktie Buy

Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des MTU Aero Engines-Papiers durch Deutsche Bank AG-Analyst Christophe Menard.

MTU Aero Engines
349.56 CHF 1.44%
Kaufen Verkaufen

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für MTU vor Quartalszahlen und einem Kapitalmarkttag von 435 auf 457 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Christophe Menard rechnet mit einem Umsatzwachstum von 10 Prozent im dritten Jahresviertel. Zudem bestehe die Möglichkeit, dass der Triebwerkshersteller die diesjährige Prognose für das Instandhaltungsgeschäft (MRO) anhebe, so der Analyst in einer Einschätzung vom Dienstag.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die MTU Aero Engines-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:13 Uhr 2.2 Prozent im Plus bei 378.30 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 20.80 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. 8’480 MTU Aero Engines-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Der Anteilsschein stieg seit Anfang des Jahres 2026 um 7.7 Prozent. Am 29.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 07:58 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: MTU Aero Engines,Travis Wolfe / Shutterstock.com
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