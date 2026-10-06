Zurich-Aktie im Plus: Moody's bestätigt Kreditratings nach Beazley-Zukauf - Ausblick stabil

Das Finanzstärke-Rating (IFSR) für die operative Tochter Zurich Insurance Company (ZIC) lautet somit weiterhin "Aa2", wie die Agentur am Dienstag mitteilte. Der Ausblick belässt Moody's auf "stabil".

Das ZIC-Rating basiere auf der weiterhin starken und stabilen Ertragslage sowie dem umsichtigen Risiko- und Kapitalmanagement der Versicherungsgruppe, hiess es weiter. Zudem stärke die Übernahme von Beazley das Geschäftsprofil der Zurich, indem der Konzern die margenstarke Spezialversicherung erheblich ausgeweitet habe.

Im Rahmen der Ratingbeurteilung hat Moody's laut den Angaben auch alle bestehenden Anleiheratings der Zurich-Gruppe bestätigt.

An der SIX reagiert die Aktie im Dienstagshandel zeitweise mit moderaten Aufschlägen von 0,38 Prozent auf 576,20 Schweizer Franken.

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Zürich (awp)