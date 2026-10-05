MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0
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05.10.2026 10:02:19
DAX 40-Papier MTU Aero Engines-Aktie: So viel hätte eine Investition in MTU Aero Engines von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in MTU Aero Engines gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurde das MTU Aero Engines-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das MTU Aero Engines-Papier an diesem Tag 165.80 EUR wert. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die MTU Aero Engines-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 60.314 MTU Aero Engines-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des MTU Aero Engines-Papiers auf 370.20 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 22’328.11 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 123.28 Prozent angezogen.
Insgesamt war MTU Aero Engines zuletzt 19.94 Mrd. Euro wert. Am 06.06.2005 wagte die MTU Aero Engines-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Zum Börsendebüt des MTU Aero Engines-Papiers wurde der Erstkurs mit 21.89 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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