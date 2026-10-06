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Index-Performance 06.10.2026 09:28:41

DAX-Handel aktuell: DAX zum Handelsstart fester

DAX-Handel aktuell: DAX zum Handelsstart fester

DAX-Handel am zweiten Tag der Woche.

SAP
172.97 CHF -1.15%
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Um 09:12 Uhr legt der DAX im XETRA-Handel um 0.57 Prozent auf 25’398.04 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2.094 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0.541 Prozent auf 25’390.75 Punkte an der Kurstafel, nach 25’254.21 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des DAX betrug 25’354.84 Punkte, das Tageshoch hingegen 25’398.04 Zähler.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bei 26’046.40 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, wies der DAX einen Stand von 25’817.89 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, bewegte sich der DAX bei 24’378.29 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 3.50 Prozent. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 26’618.74 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21’863.81 Punkte.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Merck (+ 3.45 Prozent auf 140.75 EUR), QIAGEN (+ 3.10 Prozent auf 41.43 EUR), MTU Aero Engines (+ 2.16 Prozent auf 378.30 EUR), SAP SE (+ 1.51 Prozent auf 187.84 EUR) und Henkel vz (+ 1.42 Prozent auf 72.68 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Scout24 (-1.11 Prozent auf 67.05 EUR), Rheinmetall (-0.93 Prozent auf 971.10 EUR), Daimler Truck (-0.58 Prozent auf 40.84 EUR), BASF (-0.42 Prozent auf 50.03 EUR) und Brenntag SE (-0.40 Prozent auf 59.10 EUR) unter Druck.

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 288’174 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 212.280 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Blick

In diesem Jahr weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.71 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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