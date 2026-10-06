Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
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Microsoft Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Microsoft nach einer Veranstaltung zur Software Windows und zur Hardware Surface auf "Outperform" mit einem Kursziel von 640 US-Dollar belassen. Kurzfristig seien die dort getroffenen Aussagen wohl kein Kurstreiber, schrieb Rishi Jaluria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Längerfristig verdeutlichten sie aber den Aufbau eines Rückgrats für eine breite Anwendung von Künstlicher Intelligenz./rob/bek/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 16:21 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Microsoft Corp. Outperform
|
Unternehmen:
Microsoft Corp.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 640.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 529.76
|
Abst. Kursziel*:
20.81%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 529.76
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.81%
|
Analyst Name::
Rishi Jaluria
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
|Microsoft Corp.
|440.42
|0.67%
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