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Microsoft Aktie 951692 / US5949181045

440.81
CHF
3.34
CHF
0.76 %
09:42:05
BRXC
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08.10.2026 08:27:08

Microsoft Outperform

Microsoft
440.81 CHF 0.76%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Microsoft nach einer Veranstaltung zur Software Windows und zur Hardware Surface auf "Outperform" mit einem Kursziel von 640 US-Dollar belassen. Kurzfristig seien die dort getroffenen Aussagen wohl kein Kurstreiber, schrieb Rishi Jaluria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Längerfristig verdeutlichten sie aber den Aufbau eines Rückgrats für eine breite Anwendung von Künstlicher Intelligenz./rob/bek/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 16:21 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 16:21 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Microsoft-Kurs >5 >10 >15
Fallender Microsoft-Kurs >5 >10 >20
Zusammenfassung: Microsoft Corp. Outperform
Unternehmen:
Microsoft Corp. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 640.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 529.76 		Abst. Kursziel*:
20.81%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 529.76 		Abst. Kursziel aktuell:
20.81%
Analyst Name::
Rishi Jaluria 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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