Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
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Microsoft Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Microsoft nach der jährlichen Fach- und Entwicklerkonferenz Ignite mit einem Kursziel von 650 US-Dollar auf "Buy" belassen. Diese habe ihn positiv gestimmt hinsichtlich der Möglichkeiten von Microsoft, einen "KI-Winter" zu überstehen und Marktanteile gewinnen zu können, schrieb Brent Thill in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die Breite der Software-Plattformen des Konzerns und seine finanzielle Stärke erlaubten es, im KI-Zyklus zu investieren./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2026 / 23:06 / P.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Microsoft Corp. Buy
|
Unternehmen:
Microsoft Corp.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 650.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 508.29
|
Abst. Kursziel*:
27.88%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 508.33
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.87%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
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