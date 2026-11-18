NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Microsoft nach der jährlichen Fach- und Entwicklerkonferenz Ignite mit einem Kursziel von 650 US-Dollar auf "Buy" belassen. Diese habe ihn positiv gestimmt hinsichtlich der Möglichkeiten von Microsoft, einen "KI-Winter" zu überstehen und Marktanteile gewinnen zu können, schrieb Brent Thill in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die Breite der Software-Plattformen des Konzerns und seine finanzielle Stärke erlaubten es, im KI-Zyklus zu investieren./rob/bek/ag;