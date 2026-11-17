Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
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Microsoft Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Microsoft mit einem Kursziel von 625 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die jährliche Leitkonferenz Ignite des Software-Konzerns habe aus Investorensicht Aufschluss gegeben über die Monetarisierung von Künstlicher Intelligenz und über deren Kostenstruktur, schrieb Samik Chatterjee in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Den großen Rahmen für KI hätten die Aspekte menschliche Ambitionen, Intelligenz und Vertrauen gesetzt./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 19:32 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Microsoft Corp. Overweight
|
Unternehmen:
Microsoft Corp.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 625.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 506.24
|
Abst. Kursziel*:
23.46%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 506.24
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.46%
|
Analyst Name::
Samik Chatterjee
|
KGV*:
-
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