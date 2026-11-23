Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Oracle Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Oracle auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 US-Dollar belassen. Der Softwarekonzern habe bekannt gegeben, dass die gesamte Finanzierung zur Erfüllung des Vertrags mit OpenAI gesichert sei, schrieb Samik Chatterjee in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Bereitschaft von Partnern und Kunden, den kapitalintensiven Deal zu unterstützen, unterstreiche das gestärkte Vertrauen der Branchenakteure in die wirtschaftlichen Grundlagen der Verträge ? ganz im Gegensatz zur derzeit eher angespannten Stimmung unter den Anlegern./rob/edh/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Oracle Corp. Overweight
|
Unternehmen:
Oracle Corp.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 200.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 101.19
|
Abst. Kursziel*:
97.65%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 101.16
|
Abst. Kursziel aktuell:
97.71%
|
Analyst Name::
Samik Chatterjee
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Oracle Corp.
|
20.11.26
|Oracle Aktie News: Oracle fällt am Abend tief (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Oracle Aktie News: Oracle gibt am Nachmittag ab (finanzen.ch)
|
19.11.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Oracle-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Oracle-Aktionäre freuen (finanzen.ch)
|
17.11.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Oracle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Oracle von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Handel in New York: S&P 500 klettert letztendlich (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite legt zum Handelsstart zu (finanzen.ch)
|
10.11.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Oracle von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Oracle cancels $7bn Tencent AI deal under Trump pressure (Financial Times)
Analysen zu Oracle Corp.
|12:42
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|06.11.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|29.10.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:42
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|06.11.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|29.10.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:42
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|06.11.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|29.10.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Oracle Corp.
|89.02
|2.48%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:42
|
JP Morgan Chase & Co.
Oracle Overweight
|12:17
|
DZ BANK
Evonik Halten
|11:23
|
JP Morgan Chase & Co.
Tesla Neutral
|11:20
|
JP Morgan Chase & Co.
Apple Overweight
|11:19
|
RBC Capital Markets
Roche Outperform
|10:55
|
UBS AG
Bayer Buy
|10:52
|
UBS AG
Fresenius Buy