|BKW kauft zu
|
23.11.2026 13:45:00
BKW-Aktie in Grün: Energie- und Infrastrukturkonzern übernimmt Frankfurter Architekturbüro Schmidt Plöcker
BKW übernimmt das Frankfurter Architekturbüro Schmidt Plöcker Architekten und baut damit ihr Engineering-Netzwerk im Bereich Architektur und Generalplanung aus.
Schmidt Plöcker wurde 2010 gegründet und beschäftigt 87 Mitarbeitende. Das Unternehmen plant komplexe Hochbauprojekte und ist als Generalplaner unter anderem in den Bereichen Hochhäuser, Wohnquartiere sowie Gesundheits- und Klinikbauten tätig.
Mit der Übernahme will BKW ihre Kompetenzen bei integrierten Planungsleistungen für anspruchsvolle Hochbauprojekte ausbauen. Die bisherigen vier Führungskräfte Christian Olaf Schmidt, Markus Plöcker, Alexander Dill und Sebastian Schuster sollen dem Unternehmen langfristig erhalten bleiben.
Finanzielle Bedingungen der Transaktion wurden nicht genannt. BKW Engineering zählt nach eigenen Angaben mehr als 4400 Mitarbeitende in über 40 Unternehmen an rund 170 Standorten.
Die BKW-Aktie notiert an der SIX zeitweise 0,24 Prozent höher bei 122,90 Franken.
awp-robot/ra
Bern (awp)
Weitere Links:
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDurchatmen nach dem Tech-Beben: SMI freundlich -- DAX setzt zur Gegenbewegung an -- Asien stabilisiert sich - Börse Tokio zu
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Auch am deutschen Aktienmarkt wird ein Erholungskurs eingeleitet. An den Börsen in Asien blieb die Anlegerstimmung verhalten.