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20.11.2026 16:29:00
Microsoft Aktie News: Anleger greifen bei Microsoft am Nachmittag zu
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Microsoft. Die Microsoft-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 500,42 USD.
Das Papier von Microsoft legte um 16:28 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 500,42 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 49'225 Punkten liegt. In der Spitze legte die Microsoft-Aktie bis auf 503,69 USD zu. Bei 493,80 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via NASDAQ 2'425'032 Microsoft-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 559,15 USD. Dieser Kurs wurde am 05.11.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,74 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 26.06.2026 auf bis zu 349,20 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 30,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Microsoft-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 3,64 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,90 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Microsoft am 28.10.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,92 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,72 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,80 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 92.28 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 77.67 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.01.2027 veröffentlicht.
Den erwarteten Gewinn je Microsoft-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 20,08 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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