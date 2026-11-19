Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
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Microsoft Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Microsoft auf "Outperform" mit einem Kursziel von 640 US-Dollar belassen. Auf seiner jährlichen Leitkonferenz "ignite" habe der Softwareriese seine KI-Strategie auf den Aufbau eines wegweisenden Ökosystems ausgerichtet und eine ganze Reihe neuer Produkte angekündigt, schrieb Rishi Jaluria in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Er sieht sich in seiner Investmentthese eines ganzheitlichen KI-Ansatzes bestätigt./rob/gl/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Microsoft Corp. Outperform
|
Unternehmen:
Microsoft Corp.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 640.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 498.30
|
Abst. Kursziel*:
28.44%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 498.39
|
Abst. Kursziel aktuell:
28.41%
|
Analyst Name::
Rishi Jaluria
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
19.11.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones zum Ende des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.ch)
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19.11.26
|Microsoft Aktie News: Microsoft tendiert am Abend südwärts (finanzen.ch)
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|Schwacher Handel in New York: Dow Jones liegt im Minus (finanzen.ch)
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19.11.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones verbucht Verluste (finanzen.ch)
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19.11.26
|Microsoft Aktie News: Microsoft zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
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19.11.26
|Börse New York in Grün: Zum Start Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.ch)
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19.11.26
|USA: IT-Pannen bei Microsoft, FAA und Apple führen zu Hamsterkäufen (Spiegel Online)
|
18.11.26
|Börse New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Microsoft Corp.
|19.11.26
|Microsoft Outperform
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