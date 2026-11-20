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20.11.2026 20:27:13
Microsoft Aktie News: Microsoft am Abend in Rot
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Microsoft. Die Aktionäre schickten das Papier von Microsoft nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 489,92 USD.
Um 20:26 Uhr ging es für die Microsoft-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 489,92 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 48'592 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Microsoft-Aktie bei 486,96 USD. Mit einem Wert von 493,80 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 4'327'470 Microsoft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Mit einem Kursgewinn bis auf 559,15 USD erreichte der Titel am 05.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 14,13 Prozent Plus fehlen der Microsoft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 349,20 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 28,72 Prozent Luft nach unten.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,90 USD. Im Vorjahr hatte Microsoft 3,64 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Microsoft liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,92 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Microsoft ein EPS von 3,72 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Microsoft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,80 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 92.28 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 77.67 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von Microsoft wird am 26.01.2027 gerechnet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 20,08 USD je Aktie in den Microsoft-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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