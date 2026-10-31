Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Microsoft Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Microsoft nach Zahlen des Softwarekonzerns zum ersten Geschäftsquartal von 625 auf 660 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das Wachstum der Cloud-Plattform Azure habe sich weiter beschleunigt, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Insgesamt gewinne die Monetarisierung der Angebote rund um Künstliche Intelligenz (KI) an Breite. Das große Upgrade des zentralen KI-gestützten Assistenzprogramms Copilot trage Früchte. Strategisch entscheidend sei der Übergang zu einem Hybrid-Modell aus Abonnement plus Verbrauch./rob/la/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Microsoft Corp. Kaufen
|
Unternehmen:
Microsoft Corp.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
$ 525.90
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
$ 521.63
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Axel Herlinghaus
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
18:00
|Freundlicher Handel: Dow Jones in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
16:29
|Microsoft Aktie News: Microsoft am Nachmittag stärker (finanzen.ch)
|
16:00
|Handel in New York: Dow Jones zum Start des Montagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Microsoft Aktie News: Anleger schicken Microsoft am Abend ins Minus (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones am Freitagmittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
Analysen zu Microsoft Corp.
|16:27
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|14:24
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Microsoft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16:27
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|14:24
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Microsoft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16:27
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|14:24
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Microsoft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Microsoft Corp.
|429.54
|-0.05%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:11
|
RBC Capital Markets
Zalando Outperform
|17:11
|
RBC Capital Markets
HUGO BOSS Sector Perform
|17:11
|
RBC Capital Markets
Ahold Delhaize Sector Perform
|17:10
|
RBC Capital Markets
Inditex Outperform
|17:09
|
RBC Capital Markets
Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|17:09
|
RBC Capital Markets
ASOS Sector Perform
|17:05
|
JP Morgan Chase & Co.
BNP Paribas Overweight