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Microsoft Aktie 951692 / US5949181045

429.54
CHF
-0.20
CHF
-0.05 %
18:00:01
BRXC
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02.11.2026 16:27:35

Microsoft Kaufen

Microsoft
429.54 CHF -0.05%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Microsoft nach Zahlen des Softwarekonzerns zum ersten Geschäftsquartal von 625 auf 660 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das Wachstum der Cloud-Plattform Azure habe sich weiter beschleunigt, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Insgesamt gewinne die Monetarisierung der Angebote rund um Künstliche Intelligenz (KI) an Breite. Das große Upgrade des zentralen KI-gestützten Assistenzprogramms Copilot trage Früchte. Strategisch entscheidend sei der Übergang zu einem Hybrid-Modell aus Abonnement plus Verbrauch./rob/la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 15:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 15:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Microsoft-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Microsoft-Kurs >5 >10 >15
Zusammenfassung: Microsoft Corp. Kaufen
Unternehmen:
Microsoft Corp. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
$ 525.90 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
$ 521.63 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Axel Herlinghaus 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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