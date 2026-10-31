NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Microsoft auf "Buy" mit einem Kursziel von 650 US-Dollar belassen. Der Hype rund um Künstliche Intelligenz habe sich abgekühlt, aber die Nachfrage sei kein Thema, schrieb Brent Thill in einer Branchenstudie am Montag. Er wertete die Abkühlung als eine "gesunde Pause" angesichts von Engpässen bei Kapazitäten und Kapitalanforderungen. Grundsätzlich befinde sich der Technologiezyklus in einem frühen Stadium. Microsoft habe mit seiner Azure-Plattform zuletzt das Feld angeführt./bek/tih;