Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Microsoft Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Microsoft auf "Buy" mit einem Kursziel von 650 US-Dollar belassen. Der Hype rund um Künstliche Intelligenz habe sich abgekühlt, aber die Nachfrage sei kein Thema, schrieb Brent Thill in einer Branchenstudie am Montag. Er wertete die Abkühlung als eine "gesunde Pause" angesichts von Engpässen bei Kapazitäten und Kapitalanforderungen. Grundsätzlich befinde sich der Technologiezyklus in einem frühen Stadium. Microsoft habe mit seiner Azure-Plattform zuletzt das Feld angeführt./bek/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2026 / 20:22 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Microsoft Corp. Buy
|
Unternehmen:
Microsoft Corp.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 650.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 521.91
|
Abst. Kursziel*:
24.54%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 527.58
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.20%
|
Analyst Name::
Brent Thill
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
16:00
|Handel in New York: Dow Jones zum Start des Montagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Microsoft Aktie News: Anleger schicken Microsoft am Abend ins Minus (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones am Freitagmittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Microsoft Aktie News: Microsoft verliert am Nachmittag (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones zum Start des Freitagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
29.10.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones fällt letztendlich zurück (finanzen.ch)
Analysen zu Microsoft Corp.
|14:24
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Microsoft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|14:24
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Microsoft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|14:24
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Microsoft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Microsoft Corp.
|430.14
|0.09%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:48
|
Jefferies & Company Inc.
E.ON Buy
|14:52
|
UBS AG
Ryanair Buy
|14:49
|
DZ BANK
Linde Halten
|14:47
|
JP Morgan Chase & Co.
Fresenius Overweight
|14:47
|
UBS AG
AstraZeneca Buy
|14:40
|
Barclays Capital
AstraZeneca Overweight
|14:27
|
UBS AG
DWS Group Buy