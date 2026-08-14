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Euronext-Handel im Blick 14.08.2026 09:28:18

Pluszeichen in Paris: CAC 40 bewegt sich zum Start des Freitagshandels im Plus

Pluszeichen in Paris: CAC 40 bewegt sich zum Start des Freitagshandels im Plus

Das macht der CAC 40 aktuell.

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Am Freitag notiert der CAC 40 um 09:11 Uhr via Euronext 0.02 Prozent stärker bei 8’652.44 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2.525 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0.081 Prozent auf 8’657.59 Punkte an der Kurstafel, nach 8’650.56 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 8’658.94 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8’645.28 Punkten erreichte.

CAC 40 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verlor der CAC 40 bereits um 0.666 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.07.2026, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8’366.85 Punkten. Der CAC 40 lag noch vor drei Monaten, am 14.05.2026, bei 8’082.27 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.08.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 7’870.34 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5.58 Prozent aufwärts. Das CAC 40-Jahreshoch liegt derzeit bei 8’755.03 Punkten. Bei 7’505.27 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Welche Aktien im CAC 40 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Euronext 19’534 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 228.706 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Blick

Die Renault-Aktie weist mit 4.59 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.90 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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