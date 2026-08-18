Micron, Marvell, Sandisk & Co.: Warum diese Chip-Aktien plötzlich wieder gefragt sind

Anthropic-Wachstumszahlen lösen neue Kauflaune bei Chipwerten aus

Handelsminister Lutnick nimmt Speicherherstellern eine alte Sorge ab

Sandisk liefert mit Investor Day den Startschuss für die Rally

Die Aktie von Micron Technology hat am Montag an der NASDAQ deutlich zugelegt und bei 1'011,75 US-Dollar geschlossen, ein Plus von 4,1 Prozent. Auch die Papiere von Sandisk und Marvell Technology zogen um kräftige 8,88 Prozent auf 1'786,85 US-Dollar bzw. um 5,54 Prozent auf 234,33 US-Dollar an, nachdem Berichte über ein aussergewöhnliches Umsatzwachstum des KI-Anbieters Anthropic sowie ein Vorstoss des US-Handelsministeriums die Stimmung im Speicher- und Chipsektor drehten. Die gute Laune hielt auch nach Handelsschluss weiter an und bescherte den genannten Chip-Aktien nachbörslich weitere Kursgewinne.

Chip-Aktien profitieren von mehreren Impulsen gleichzeitig

Am Markt hiess es, ein herausragendes Umsatzwachstum des KI-Plattformanbieters Anthropic dämme die im Juli noch eingepreisten Sorgen rund um den KI-Ausbau ein. Berichten zufolge hatte Anthropic den Umsatz im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um mindestens das 14-fache gesteigert. Die Zahlen bestärkten Anleger demnach in der Einschätzung, dass sich die massiven Investitionen in die Technologie auszahlen.

Den eigentlichen Auftakt für die Rally hatte jedoch bereits der Investor Day von Sandisk am 13. August 2026 gesetzt: Das Unternehmen, das sich als reiner NAND-Flash-Spezialist auf Enterprise-SSDs für Rechenzentren fokussiert, stellte dort ein mehrjähriges Finanzrahmenwerk für die Geschäftsjahre 2028 bis 2030 vor und stellte Umsatzwachstum im mittleren bis hohen Zehnerprozentbereich sowie eine Non-GAAP-Bruttomarge von rund 80 Prozent in Aussicht. Zudem kündigte Sandisk an, künftig 100 Prozent des überschüssigen Cashflows an die Aktionäre zurückzugeben.

US-Handelsministerium als zusätzlicher Treiber für Micron-Aktie

Ein weiterer Kurstreiber vor allem für Micron kam aus Washington. US-Handelsminister Howard Lutnick erklärte nach einem Rundgang durch eine Apple-Fertigungsstätte in Houston, die Regierung unter Präsident Trump wolle nicht, dass Apple in China gefertigte Speicherchips verwende. Der AvaTrade-Handelsspezialist Simon Friedman ordnete gegenüber MarketWatch ein, dieser Vorstoss nehme Micron, Sandisk und Western Digital eine ernsthafte langfristige Bedrohung ab.

Die Aktie von Micron Technology, einem der drei grossen Hersteller von Speicherchips weltweit und neben SK hynix und Samsung führenden Anbieter von High-Bandwidth-Memory für KI-Trainingssysteme, überschritt am Montag daraufhin wieder die runde Marke von 1'000 US-Dollar, nachdem das Papier Anfang Juli unter Druck geraten und unter die runde Schwelle gerutscht war. Bereits in der vergangenen Woche konnte sich die Micron-Aktie jedoch wieder sichtbar erholen und hatte in den fünf Sitzungen zuvor um rund 13 Prozent zugelegt.

Analysten sehen bei Micron weiteres Potenzial

Die Analystengemeinde bewertet Micron mehrheitlich positiv: Von 30 erfassten Analysten empfehlen 29 die Aktie zum Kauf, nur einer rät zum Halten, ein Verkaufsvotum fehlt. Bank of America Securities-Analyst Vivek Arya bestätigte am 17. August 2026 sein Buy-Rating mit einem Kursziel von 1'550 US-Dollar, während UBS-Analyst Timothy Arcuri bereits am 10. August 2026 mit 1'625 US-Dollar das höchste Einzelkursziel unter den zitierten Häusern nannte.

New Street Research hatte Micron bereits am 14. August 2026 von Neutral auf Buy hochgestuft und ein Kursziel von 1'250 US-Dollar ausgegeben, verbunden mit der These, KI könnte das Unternehmen langfristig zu einer Bewertung von 2 bis 3 Billionen US-Dollar führen. Ergänzend hatte Citi-Analyst Atif Malik sein Kursziel bereits am 10. August 2026 von zuvor 1'400 auf 1'150 US-Dollar gesenkt, bei unverändertem Buy-Rating.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.