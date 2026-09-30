Analysten sehen bei Lufthansa-Aktie Potenzial

2 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Lufthansa veröffentlicht.

2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 8,250 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 0,58 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der Lufthansa-Aktie von 7,670 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Halten hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 9,00 EUR 17,34 24.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 7,50 EUR -2,22 04.09.2026

Redaktion finanzen.ch