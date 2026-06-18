Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’766 -0.4%  SPI 19’463 -0.3%  Dow 51’565 0.1%  DAX 25’027 0.4%  Euro 0.9233 0.1%  EStoxx50 6’323 0.4%  Gold 4’139 -1.7%  Bitcoin 50’605 -0.1%  Dollar 0.8075 0.4%  Öl 79.9 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Logitech2575132AMD903491Kuros32581411
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ascom-Aktie: Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen
Holcim-Aktie: Übernahme von Xella abgeschlossen
Rheinmetall-Aktie: Vorstands-Chef ist für Verbot von KI-Waffeneinsatz
BYD & Co. im Visier: EU plant Importzölle auf chinesische Plug-in-Hybridautos
Gold fällt statt zu steigen: Irankrieg entlarvt alten Börsenmythos
Suche...

Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125

8.22
CHF
0.29
CHF
3.68 %
18.06.2026
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

19.06.2026 06:50:21

Lufthansa Neutral

Lufthansa
8.42 CHF 2.67%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lufthansa auf "Neutral" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Die Treibstoffkosten seien geringer als zuvor von der Airline veranschlagt, schrieb Harry J Gowers am Freitag anlässlich einer Fachkonferenz mit Finanzvorstand Till Streichert. Die Preistrends blieben solide. Damit dürfte die Prognose für das diesjährige operative Ergebnis (Ebit) noch Luft nach oben haben./rob/ajx/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2026 / 00:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2026 / 00:37 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Lufthansa

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Lufthansa-Kurs >5 >10
Fallender Lufthansa-Kurs >5 >20
Zusammenfassung: Lufthansa AG Neutral
Unternehmen:
Lufthansa AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
7.50 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
9.07 € 		Abst. Kursziel*:
-17.27%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
9.12 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-17.73%
Analyst Name::
Harry J Gowers 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Lufthansa AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten